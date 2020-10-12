Гаряча завжди: 51-річна Дженніфер Допес довела, що виглядає спокусливо навіть в спортивному костюмі

Дженніфер Лопес звикла радувати шанувальників бездоганними образами на червоних доріжках і для численних зйомок. Але в житті 51-річна знаменитість виглядає не менш спокусливо. Що і довела вона вкотре, вирушивши на прогулянку по Лос-Анджелесу в спортивному костюмі. Втім, навіть для комфортного проведення часу зірка вибрала ефектний образ, вирішивши не обмежувати фантазію. І фанати просто не могли відірвати від своєї улюблениці очей!

Дженніфер Лопес на прогулянці (фото: скріншот instagram.com/okpakistan)

Папараці зловили артистку, коли вона йшла по вулиці, хоча зірка явно не прагнула сховатися від сторонніх. Принаймні, по райдужному забарвленню її вбрання цього точно не скажеш. Спортивні штани і худі з трендовим принтом тай-дай від Ralph Lauren співачка доповнила беламі кедами з яскравими вставками, темними сонцезахисними окулярами і блакитною захисною маскою. Волосся вона зібрала на потилиці в пучок. Костюм мішкуватого фасону відмінно сидів на стрункому і підтягнутому тілі вічно молодої зірки.

Дженніфер Лопес зізнається чоловікові в любові (фото: instagram.com/jlo)

До речі, в мережі обговорюють майбутнє весілля Дженніфер з її коханим Алексом Родрігесом. Торжество планували вже давно, але через пандемію його довелося перенести. Тепер парочка надолужує згаяне. Кажуть, що на весіллі буде виступати дочка співачки Емма, яка робить перші кроки в шоу-бізнесі. Сама співачка, судячи з усього, також чекає не дочекається, щоб узаконити стосунки з бейсболістом. Днями вона виставила фото Алекса у себе в блозі, написавши коротко "Мій хлопець" і додавши сердечко. Ніжний пост, як завжди, викликав хвилю позитивних коментарів.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес порадувала фанатів стильним образом і квітучим зовнішнім виглядом.