Гаряча завжди: 51-річна Дженніфер Допес довела, що виглядає спокусливо навіть в спортивному костюмі

Співачка вирушила на прогулянку в наймоднішому спортивному костюмі сезону
Дженніфер Лопес звикла радувати шанувальників бездоганними образами на червоних доріжках і для численних зйомок. Але в житті 51-річна знаменитість виглядає не менш спокусливо. Що і довела вона вкотре, вирушивши на прогулянку по Лос-Анджелесу в спортивному костюмі. Втім, навіть для комфортного проведення часу зірка вибрала ефектний образ, вирішивши не обмежувати фантазію. І фанати просто не могли відірвати від своєї улюблениці очей!
Папараці зловили артистку, коли вона йшла по вулиці, хоча зірка явно не прагнула сховатися від сторонніх. Принаймні, по райдужному забарвленню її вбрання цього точно не скажеш. Спортивні штани і худі з трендовим принтом тай-дай від Ralph Lauren співачка доповнила беламі кедами з яскравими вставками, темними сонцезахисними окулярами і блакитною захисною маскою. Волосся вона зібрала на потилиці в пучок. Костюм мішкуватого фасону відмінно сидів на стрункому і підтягнутому тілі вічно молодої зірки.
До речі, в мережі обговорюють майбутнє весілля Дженніфер з її коханим Алексом Родрігесом. Торжество планували вже давно, але через пандемію його довелося перенести. Тепер парочка надолужує згаяне. Кажуть, що на весіллі буде виступати дочка співачки Емма, яка робить перші кроки в шоу-бізнесі. Сама співачка, судячи з усього, також чекає не дочекається, щоб узаконити стосунки з бейсболістом. Днями вона виставила фото Алекса у себе в блозі, написавши коротко "Мій хлопець" і додавши сердечко. Ніжний пост, як завжди, викликав хвилю позитивних коментарів.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес порадувала фанатів стильним образом і квітучим зовнішнім виглядом.