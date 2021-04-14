Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер покорила идеальной фигурой в трикотажном total look

"Это бизнес, детка", - пишет Дженнер, удобно расположившись в кресле приватного самолета. По всей видимости, звезда отправилась на важную встречу. Но не отказала себе в соблазнительном образе. Кайли выбрала аутфит в трендовом молочном оттенке, а также из самого популярного среди моделей и инфлюенсеров материала - трикотажа.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ составили вязаные легинсы, жилет со шнуровкой на груди, а также объемный пиджак. Дополнили его босоножки на высоком каблуке и крупные серьги-кольца. А также выразительный макияж и укладка в духе всех сестер: волосы длиной ниже пояса, завитые легкими волнами. Соблазнительный образ пришелся по душе подписчикам, которые принялись комментировать звезду.

"Частный самолет - моя мотивация", "Бизнес-малышка. Мне нужен этот аутфит", "Прекрасная королева", "Абсолютно да", "Не могу дождаться, чтобы увидеть, над чем ты работаешь", - пишут фоловеры.