Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total look

"Це бізнес, дитинко", - пише Дженнер, зручно розташувавшись у кріслі приватного літака. Як видно, зірка вирушила на важливу зустріч. Але не відмовила собі в спокусливому образі. Кайлі вибрала аутфіт в трендовому молочному відтінку, а також із найбільш популярного серед моделей і інфлюєнсерів матеріалу - трикотажу.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ склали в'язані легінси, жилет зі шнурівкою на грудях, а також об'ємний піджак. Доповнили його босоніжки на високому каблуці і великі сережки-кільця. А ще виразний макіяж і укладка в дусі всіх сестер: волосся довжиною нижче пояса, завите легкими хвилями. Спокусливий образ припав до душі послідовувачам, які взялися коментувати зірку.

"Приватний літак - моя мотивація", "Бізнес-малятко. Мені потрібен цей аутфіт", "Прекрасна королева", "Абсолютно так", "Не можу дочекатися, щоб побачити, над чим ти працюєш", - пишуть фоловерів.