ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии

Новина українською →
США, Вторник 20 июля 2021 19:32
Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм недавно объявила миру о своей второй беременности. Теперь фанаты с нетерпением ждут откровенных фотосессий, ведь пышнотелая модель известна своей любовью к демонстрации всех сторон жизни и своего тела.

И первая из них уже опубликована в ее блоге.

Эшли впервые в съемке оголила свой "беременный" животик. Она надела черно-белые свободного кроя брюки, а также черный топ без бретелей. Дополнили лук горячей знаменитости шлепанцы, а также шляпка и крупные серьги с белыми камнями. Макияж Грэм сделали в коричнево-оранжевой цветовой гамме. Девушка позирует на фоне природы и деревянных дачных построек, заигрывая с камерой. Съемка получилась атмосферной и необычной.

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессииГорячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессииГорячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессииГорячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессииЭшли Грэм делится "беременными" луками (фото: instagram.com/ashleygraham)

Позже модель добавила еще один стильный образ, который можно смело брать на вооружение для ежедневного использования будущей осенью. Эшли удачно комбинировала классические брюки коричневого оттенка, белую рубашку, а также полосатый джемпер. Просто и стильно!

Ранее Грэм показала фигуру в самом модном купальнике лета 2021.

Читайте LITE в Google News
красота фигура стиль мода модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину охватит мощными ливнями, шквалами и градом: где будет хуже всего
Украину охватит мощными ливнями, шквалами и градом: где будет хуже всего