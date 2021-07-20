Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии

Эшли Грэм недавно объявила миру о своей второй беременности . Теперь фанаты с нетерпением ждут откровенных фотосессий, ведь пышнотелая модель известна своей любовью к демонстрации всех сторон жизни и своего тела.

И первая из них уже опубликована в ее блоге .

Эшли впервые в съемке оголила свой "беременный" животик. Она надела черно-белые свободного кроя брюки, а также черный топ без бретелей. Дополнили лук горячей знаменитости шлепанцы, а также шляпка и крупные серьги с белыми камнями. Макияж Грэм сделали в коричнево-оранжевой цветовой гамме. Девушка позирует на фоне природы и деревянных дачных построек, заигрывая с камерой. Съемка получилась атмосферной и необычной.

Эшли Грэм делится "беременными" луками (фото: instagram.com/ashleygraham)

Позже модель добавила еще один стильный образ, который можно смело брать на вооружение для ежедневного использования будущей осенью. Эшли удачно комбинировала классические брюки коричневого оттенка, белую рубашку, а также полосатый джемпер. Просто и стильно!