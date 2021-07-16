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Горячая мамочка: Эшли Грэм показала первый "беременный" образ на выход

Новина українською →
США, Пятница 16 июля 2021 21:19
Горячая мамочка: Эшли Грэм показала первый "беременный" образ на выход Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм на этой неделе порадовала поклонников счастливой новостью - они с мужем Джастином Эрвином ждут второго ребенка. До этого модели удавалось скрывать беременность, публикуя старые фото.

Теперь же 33-летняя мамочка не намерена скрываться и начинает публиковать смелые "беременные" луки. Первый из них уже появился в сториз блога американской звезды.

Эшли выбрала для выхода в свет голубое платье-майку, под которое надела черный топ. В дополнение к образу знаменитость подобрала модное этим летом жемчужное колье с крупными бусинами, золотые серьги-хулахупы, а еще - стеганую сумочку Chanel телесного оттенка. Волосы Эшли убрала в пучок, что в такую жару весьма актуально, а макияж сделала минимальный.

Горячая мамочка: Эшли Грэм показала первый &quot;беременный&quot; образ на выход

Эшли Грэм больше не скрывает животик (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм позирует в машине, на видео она трогательно гладит свой уже достаточно большой животик. Выглядит почти дважды мама непринужденно и при этом очень стильно.

Напомним, Эшли Грэм уже появлялась в похожем платье. Но тогда оно было на тонких бретельках, и носила его девушка с высокими перчатками из такого же материала.

Горячая мамочка: Эшли Грэм показала первый &quot;беременный&quot; образ на выходГорячая мамочка: Эшли Грэм показала первый &quot;беременный&quot; образ на выходЭшли Грэм любит платья-майки (фото: instagram.com/ashleygraham)

Также Эшли демонстрировала стильный аутфит в черно-белой гамме.

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