UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм недавно объявила миру о своей второй беременности. Теперь фанаты с нетерпением ждут откровенных фотосессий, ведь пышнотелая модель известна своей любовью к демонстрации всех сторон жизни и своего тела.

И первая из них уже опубликована в ее блоге.

Эшли впервые в съемке оголила свой "беременный" животик. Она надела черно-белые свободного кроя брюки, а также черный топ без бретелей. Дополнили лук горячей знаменитости шлепанцы, а также шляпка и крупные серьги с белыми камнями. Макияж Грэм сделали в коричнево-оранжевой цветовой гамме. Девушка позирует на фоне природы и деревянных дачных построек, заигрывая с камерой. Съемка получилась атмосферной и необычной.

Эшли Грэм делится "беременными" луками (фото: instagram.com/ashleygraham)

Позже модель добавила еще один стильный образ, который можно смело брать на вооружение для ежедневного использования будущей осенью. Эшли удачно комбинировала классические брюки коричневого оттенка, белую рубашку, а также полосатый джемпер. Просто и стильно!

Ранее Грэм показала фигуру в самом модном купальнике лета 2021.

Читайте LITE в Google News
красотафигурастильмодамодель