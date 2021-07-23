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Горячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикини

Новина українською →
Италия, Пятница 23 июля 2021 21:17
Горячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикини Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски сейчас на отдыхе, куда отправилась вместе с мужем и сыном, который появился на свет в марте этого года. Несмотря на новый статус мамы, модель и бизнесвумен продолжает демонстрировать миру подтянутое тело, которое после родов не только пришло в прежние параметры, а стало даже стройнее.

Новые кадры молодая мама посвятила любимому сыну.

Эмили позирует в стильном пляжном наряде. Бикини бледно-розового цвета из плиссированной ткани она удачно сочетала с полупрозрачной желтой юбкой. К ним модель прихватила красную бейсболку, а также голубую сумку.

Горячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикиниГорячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикиниГорячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикини

Горячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикиниЭмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Малыша она одела в костюмчик сочных летних тонов: желтый, оранжевый, красный отлично сочетались с ее образом. Получился чрезвычайно милый family-lоok. В сториз она добавила еще несколько нежных фото с сыном, чем только больше растрогала своих фанатов.

Напомним, ранее в сети Эмили нарвалась на критику за небрежную позу, в которой держала ребенка. Получив массу комментариев от фанатов, Ратаковски молчать не стала. Она записала обращение к хейтерам, защитив свои материнские качества.

Также мы писали о стильном летнем наряде от Эмили, который подойдет на каждый день.

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Эмили Ратаковски
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