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Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікіні

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Італія, П'ятниця 23 липня 2021 21:17
Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікіні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі зараз на відпочинку, куди вирушила разом з чоловіком і сином, який з'явився на світ в березні цього року. Незважаючи на новий статус мами, модель і бізнесвумен продовжує демонструвати світу пітягнуте тіло, яке після пологів не тільки прийшло в колишні параметри, а стало навіть стрункішим.

Нові кадри молода мама присвятила улюбленому синові.

Емілі позує в стильному пляжному вбранні. Бікіні блідо-рожевого кольору з плісированої тканини вона вдало поєднала з напівпрозорою жовтою спідницею. До них модель прихопила червону бейсболку, а також блакитну сумку.

Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікіні

Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікініЕмілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Малюка вона одягла в костюмчик соковитих літніх тонів: жовтий, помаранчевий, червоний відмінно поєднувалися з її образом. Вийшов надзвичайно милий family-lоok. У сторіз вона додала ще кілька ніжних фото з сином, чим тільки більше зворушила своїх фанатів.

Нагадаємо, раніше в мережі Емілі нарвалася на критику за недбалу позу, в якій тримала дитину. Отримавши масу коментарів від фанатів, Ратаковскі мовчати не стала. Вона записала звернення до хейтерів, захистивши свої материнські якості.

Також ми писали про стильний літній лук від Емілі, який підійде на кожен день.

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Эмили Ратаковски
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