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Гаряча матуся: Ешлі Грем показала перший "вагітний" образ на вихід

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США, П'ятниця 16 липня 2021 21:19
Гаряча матуся: Ешлі Грем показала перший "вагітний" образ на вихід Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем на цьому тижні порадувала шанувальників щасливою новиною - вони з чоловіком Джастіном Ервіном чекають другу дитину. До цього моделі вдавалося приховувати вагітність, публікуючи старі фото.

Тепер же 33-річна матуся не має наміру ховатися і починає публікувати сміливі "вагітні" луки. Перший з них вже з'явився в сторіз блога американської зірки.

Ешлі вибрала для виходу в світ блакитну сукню-майку, під яку одягла чорний топ. На додаток до образу знаменитість підібрала модне цього літа перлове кольє з великими намистинами, золоті сережки-хулахупи, а ще - стьобану сумочку Chanel тілесного відтінку. Волосся Ешлі прибрала в пучок, що в таку спеку вельми актуально, а макіяж зробила мінімальний.

Гаряча матуся: Ешлі Грем показала перший &quot;вагітний&quot; образ на вихід

Ешлі Грем більше не приховує животик (фото :instagram.com/ashleygraham)

Грем позує в машині, на відео вона зворушливо гладить свій вже досить великий животик. Виглядає майже двічі мама невимушено і при цьому дуже стильно.

Нагадаємо, Ешлі Грем вже з'являлася в схожій сукні. Але тоді воно було на тонких бретельках, і носила його дівчина з високими рукавичками з такого ж матеріалу.

Гаряча матуся: Ешлі Грем показала перший &quot;вагітний&quot; образ на вихідГаряча матуся: Ешлі Грем показала перший &quot;вагітний&quot; образ на вихідЕшлі Грем любить сукні-майки (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також Ешлі демонструвала стильний аутфіт у чорно-білій гамі.

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