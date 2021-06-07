UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Автор: Марина Настевич

Лето - это самая удачная пора для модных экспериментов и неожиданных идей для улучшения своего стиля. Ну а чтобы создать свой актуальный летний гардероб, нужно быть ознакомленным с горячими тенденциями этого сезона.

Стилист Ольга Чистова в своем Instagram перечислила главные модные тренды лета 2021 и предложила интересные идеи.

Что носить летом 2021:

Кроп-топы. Адаптируйте для повседневного гардероба, скомбинировав с брюками или юбками с завышенной талией. Можно как самостоятельный элемент, и как верхний слой поверх футболок, рубашек и платьев. Кроп-топ классно смотрится с классическими костюмами и со свободными брюкам.



Спорт-шик - спортивные брюки носим в сочетании с коктейльными топами, пиджаками и босоножками на каблуке.



Прозрачность – свежая фишка летнего сезона. Носим воздушные платья из шифона и легкие прозрачные брюки, которые можно сочетать с удлинённым пиджаком.



Если есть что-то вечное, то это белый цвет. В летнем сезоне набирают популярность “образы докторов”, с белыми платьями-халатами и классическими костюмами-двойками.



Если ноги являются вашим ключевым преимуществом, смело выбирайте юбки-мини в стиле 90-х. Отдавайте предпочтение моделям А-силуэта, можно даже в самых безумных расцветках и с красочными принтами.



Добавить немного “жаришки” в образ поможет открытая спина. На блузках и платьях для лета такой фасон будет как никогда кстати. Но открытого тела должно быть в меру. Спереди такие модели должны быть закрыты.



Тему “жары” продолжают и разрезы. В этом сезоне особенно актуальны на топах, платьях и брюках.



Морская тематика. Ракушки, сетки, аппликации с морскими обитателями - носим без смущения.



Яркие краски: оранжевый, красный, солнечно-жёлтый, фуксия, синий и колор-блоки. Если вам не по душе буйство цвета, то выбирайте пастельные оттенки: бежевые, жёлтые, лиловые, мятные, голубые и сливочные.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Ранее стилист поделилась лайфхаками, как выглядеть женственно и элегантно летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист