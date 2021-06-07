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Гарячі тренди літа 2021: добірка модних ідей від стиліста

Автор: Марина Настевич

Літо - це найвдаліша пора для модних експериментів і несподіваних ідей для поліпшення свого стилю. Ну а щоб створити свій актуальний літній гардероб, потрібно бути ознайомленим з гарячими тенденціями цього сезону.

Стиліст Ольга Чистова у своєму Instagram перерахувала головні модні тренди літа 2021 і запропонувала цікаві ідеї.

Що носити влітку 2021:

Кроп-топи. Адаптуйте для повсякденного гардероба, скомбінувавши з брюками або спідницями із завищеною талією. Можна як самостійний елемент, і як верхній шар поверх футболок, сорочок і суконь. Кроп-топ класно виглядає з класичними костюмами і з вільними штанів.



Спорт-шик - спортивні штани носимо в поєднанні з коктейльними топами, піджаками і босоніжками на підборах.



Прозорість - свіжа фішка літнього сезону. Носимо повітряні сукні з шифону і легкі прозорі штани, які можна поєднувати з подовженим піджаком.



Якщо є щось вічне, то це білий колір. У літньому сезоні набирають популярність "образи докторів", з білими сукнями-халатами і класичними костюмами-двійками.



Якщо ноги є вашою ключовою перевагою, сміливо вибирайте спідниці-міні в стилі 90-х. Віддавайте перевагу моделям А-силуету, можна навіть в самих божевільних кольорах і з барвистими принтами.



Додати трохи "жаришки" в образ допоможе відкрита спина. На блузках і сукнях для літа такий фасон буде як ніколи до речі. Але відкритого тіла повинно бути в міру. Спереду такі моделі повинні бути закриті.



Тему "спеки" продовжують і розрізи. У цьому сезоні особливо актуальні на топах, сукнях і брюках.



Морська тематика. Черепашки, сітки, аплікації з морськими мешканцями - носимо без збентеження.



Яскраві фарби: Помаранчевий, червоний, сонячно-жовтий, фуксія, синій і колор-блоки. Якщо вам не до душі буйство кольору, то вибирайте пастельні відтінки: бежеві, жовті, лілові, м'ятні, блакитні і вершкові.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Раніше стиліст поділилася лайфхаками, як виглядати жіночно і елегантно влітку..

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