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Горячо! Ирина Шейк в соблазнительном платье-комбинации восхитила роскошным телом

Новина українською → Нью-Йорк, Среда 14 апреля 2021 22:28
Горячо! Ирина Шейк в соблазнительном платье-комбинации восхитила роскошным телом Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк не так давно продемонстрировала соблазнительный ролик в откровенном нижнем белье, намекнув на возобновление сотрудничества с Victoria's Secret. А несколько часов назад "попалась" на съемках рекламной кампании бельевого магната.

Ирина позирует в стильном платье-кобинации, а также тренче.

Ирина Шейк уже участвовала в шоу Victoria's Secret: модель прошлась по подиуму, еще будучи беременной. А теперь, похоже, красавица вновь решила вернуться в ряды моделей именитого бренда. Шейк была замечена на съемках ролика для марки, примерив стильный и милый образ.

Ирина шествует по улице в ярко-розовой шелковой комбинации, сверху на которую накинула светло-бежевый тренч. На ноги модель обула лоферы с высокими белыми носками, а в руки взяла несколько пакетов с новинками от Victoria's Secret. Шейк сделали легкий макияж с сияющей кожей и высокую прическу. На снимке Ирина просто светится от счастья.

Горячо! Ирина Шейк в соблазнительном платье-комбинации восхитила роскошным телом

Ирина Шейк на съемках (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru)

К слову, к своей эффектной внешности Ирина относится весьма спокойно. По словам девушки, она живой человек, и у нее бывают дни, когда она совершенно не похожа на модель. Тем не менее, она любит себя такой, как она есть. И всем советует.

Ирина Шейк в ролике для Victoria's Secret (видео: instagram.com/irinashayk)

"Вы должны научиться любить себя такими, какими вы есть. Всегда будет кто-то, для кого вы "сильно толстая или сильно худая". Только вера в себя поможет добиться успеха", - делится она.

Напомним, на днях Ирина вышла в свет вместе с экс-бойфрендом, спровоцировав слухи о возобновлении отношений.

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