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Гаряче! Ірина Шейк в спокусливому платті-комбінації захопила розкішним тілом

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 14 квітня 2021 22:28
Гаряче! Ірина Шейк в спокусливому платті-комбінації захопила розкішним тілом Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк не так давно продемонструвала спокусливий ролик у відвертій білизні, натякнувши на відновлення співпраці з Victoria's Secret. А кілька годин тому "попалася" на зйомках рекламної кампанії білизняного магната.

Ірина позує в стильному плаття-кобінації, а також тренчі.

Ірина Шейк вже брала участь у шоу Victoria's Secret: модель пройшлася по подіуму, ще будучи вагітною. А тепер, схоже, красуня знову вирішила повернутися в ряди моделей іменитого бренду. Шейк була помічена на зйомках ролика для марки, примірявши стильний і милий образ.

Ірина простує по вулиці в яскраво-рожевій шовковій комбінації, зверху на яку накинула світло-бежевий тренч. На ноги модель взула лофери з високими білими шкарпетками, а в руки взяла кілька пакетів з новинками від Victoria's Secret. Шейк зробили легкий макіяж з сяючою шкірою і високу зачіску. На знімку Ірина просто світиться від щастя.

Гаряче! Ірина Шейк в спокусливому платті-комбінації захопила розкішним тілом

Ірина Шейк на зйомках (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)

До речі, до своєї ефектної зовнішності Ірина ставиться досить спокійно. За словами дівчини, вона жива людина, і у неї бувають дні, коли вона зовсім не схожа на модель. Тим не менш, вона любить себе такою, як вона є. І всім радить.

Ірина Шейк в ролику для Victoria's Secret (відео: instagram.com/irinashayk)

"Ви повинні навчитися любити себе такими, якими ви є. Завжди буде хтось, для кого ви "занадто товста або занадто худа". Тільки віра в себе допоможе домогтися успіху", - ділиться вона.

Нагадаємо, днями Ірина вийшла в світ разом з екс-бойфрендом, спровокувавши чутки про відновлення відносин.

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