Горячо! Кендалл Дженнер покорила точеной фигурой в соблазнительном комбинезоне

Кендалл Дженнер стала героиней нового номера глянцевого журнала Vogue Hong Kong. На майской обложке одна из младших сестер популярного во всем мире семейства примерила соблазнительные образы от лучших дизайнеров. Получилось, как всегда, горячо !

Кендалл позирует в стильном облегающем комбинезоне, который подчеркнул ее точеную фигуру. Дополнили образ высокие перчатки, босоножки на плоской подошве и золотые украшения: массивные браслеты и крупные серьги-кольца с логотипом Chanel. Волосы Кендалл собрали в гладкий хвост.

Кендалл Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для другого образа Дженнер надела белый кроп-топ с длинными рукавами. Разбавили этот лук несколько браслетов и колье в виде цепи - по-прежнему самый модный вариант. В этот раз Кендалл примерила образ с короткой рваной челкой и распущенными волосами.

Поклонники безупречной внешности Кендалл засыпали ее комплиментами и поздравлениями с новой обложкой. Явно номер будет раскуплен!