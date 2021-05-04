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Гаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоні

Новость на русском → Гонконг, Вівторок 04 травня 2021 18:32
Гаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоні Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер стала героїнею нового номера глянцевого журналу Vogue Hong Kong. На травневій обкладинці одна з молодших сестер популярного у всьому світі сімейства приміряла спокусливі образи від кращих дизайнерів. Вийшло, як завжди, гаряче!

Кендалл вже поспішила поділитися кадри зі своїми послідовувачами, викликавши бурю емоцій.

Кендалл позує в стильному облягаючому комбінезоні, який підкреслив її витончену фігуру. Доповнили образ високі рукавички, босоніжки на плоскій підошві і золоті прикраси: масивні браслети і великі сережки-кільця з логотипом Chanel. Волосся Кендалл зібрали в гладкий хвіст.

Гаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоніГаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоніГаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоніКендалл Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для іншого образу Дженнер одягла білий кроп-топ з довгими рукавами. Розбавили цей лук кілька браслетів і кольє у вигляді ланцюга - як і раніше наймодніший варіант. Цього разу Кендалл приміряла образ з коротким рваним чубчиком і розпущеним волоссям.

Шанувальники бездоганної зовнішності Кендалл засипали її компліментами і привітаннями з новою обкладинкою. Явно номер буде розкуплений!

Раніше ми писали, як Кендалл наполегливо працює над своєю фігурою і які спортивні вбрання вибирає.

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