Не Birkin единой: современные бренды сумок, которые знаменитости выбирают носить в 2022 (фото)

Пять многообещающих брендов, которые уже сейчас заставили it bags "подвинуться"

Porto

Эти сумки выполнены вручную из тончайшей кожи, что делает изделие практически невесомым. В такой сумочке много не унесешь, но самое главное поместится: ключи, телефон и карта. Некоторые модели, при желании, трансформируются в сумки побольше.

Бренд быстро приобрел популярность среди женщин, которые ценят роскошь, но комфорт и простота для них тоже – не на последнем месте.

Стоимость такой сумки: около $ 195 (фото: porto-studio.com)

В настоящее время представлены всего два размера сумки, в четырех нейтральных цветах. Создатели обещают, что никогда не станут "создавать новизну ради новизны", захламляя тем самым планету еще больше. Респект!

Стоимость такой сумки: около $ 250 (фото: porto-studio.com)

Savette

Создательница этих сумок Эми Зурек признается, что почувствовала: миру не хватает роскошных сумок с минималистичным дизайном, но без ощущения анонимности, как у вневременных брендов, вроде Hermès.

Стоимость такой сумки: около $ 2 150 (фото: porto-studio.com)

Поэтому отличительными чертами сумок стали нестандартная фурнитура и форма, хотя встречаются среди сумок и вполне классические модели.

Стоимость такой сумки: около $ 1735 (фото: net-a-porter.com)

Принцип "меньше, но лучше" тоже близок Зурек, моделей сумок не так много, они легко трансформируются благодаря ремешку. Бренд не стремится выпускать коллекцию за коллекцией, отдавая предпочтение качеству.

Mas

Создательница Mas, новой линии структурных кожаных сумок, поощряет захвативший мир тренд на медленную моду. Бренд производит ограниченные партии сумок, а для изделий выбирает материалы от этичных поставщиков.

Стоимость такой сумки: около $ 1200 (фото: themasfamily.com)

Каждая сумка делается вручную, по убеждению дизайнера, это придает изделию целостности и долговечности, чем не инвестиция?

Стоимость такой сумки: около $ 1200 (фото: themasfamily.com)

Neous

Первая сумка этого бренда увидела свет в 2017 году. Женственные сексуальные линии изделий тут же привлекли к себе внимание знаменитостей. Затем пришли геометрические формы, которые сразу же "разлетелись" по соцсетям самых стильных модниц. И понеслось!

Стоимость такой сумки: около $ 695 (фото: net-a-porter.com)

Стоимость такой сумки: около $ 455 (фото: net-a-porter.com)

Изделия отличаются выносливостью, натуральная кожа обрабатывается независимыми мастерами с использованием вековых традиционных технологий. Так что такую сумочку можно даже оставить в наследство.

Advene

Advene – это натуральные материалы, тщательно продуманные детали, а также этическое производство. При изготовлении сумок используются инновационные технологии, а изъятие отходов является одним из приоритетов бренда.

Стоимость такой сумки: $ 395 (фото: advenedesign.com)

Стоимость такой сумки: $ 445 (фото: advenedesign.com)

Лаконичная и современная линия сумок никогда не выйдет из моды: Edge – классическая сумка через плечо, продуманная конструкция которой позволяет легко помещаться под мышкой; Trench – сумка плоской формы, которая идеально подходит для упаковки вещей; Age bag – сумка с длинной ручкой и треугольным карманом, который с помощью магнитной застежки раскладывается в удобную сумку-ведро. В комплект входит плечевой ремень для дополнительной универсальности.

Стоимость такой сумки: $ 495 (фото: advenedesign.com)

Кендал Дженнер (фото: instagram.com/advene_design)

Поклонницами бренда давно стали Хайли Бибер и Кендал Дженнер.

Хайли Бибер (фото: instagram.com/advene_design)