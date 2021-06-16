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Хит лета 2021: стилист показала, с чем лучше всего сочетается кроп-топ

Автор: Татьяна Турчаникова

Кроп-топ - проще говоря, короткий топ, этим летом стал настоящим хитом. Особенно полюбился он фэшн-блогерам из Instagram.

Именно у них предлагает поучиться, как сочетать этот вид одежды, стилистка Фаила Эспиби.

В своем Instagram она собрала формулы, которые можно использовать при создании собственного лука.

Схемы и комбинации довольно простые и очень легки в воплощении, если вы возьметесь их повторить.

  • Формула 1. Кроп-топ + классический брючный костюм - свежее прочтение консервативного образа.

Формула 2. Кроп-топ + джинсы + пиджак - рабочая формула на прохладное лето.

Формула 3. Кроп-топ + брюки палаццо - ох, убийственный лук!



Формула 4. Трикотажный кроп-топ + кардиган + джинсы - думается мне, образ исключительно для Инсты. Не очень практично, да и жарковато, наверное.



Формула 5. Кроп-топ + юбка на запах или с драпировкой - вечерний секси-выход.



Формула 6. Кроп-топ + юбка миди с высоким разрезом - еще одна интригующая комбинация.

Формула 7. Кроп-топ + мини-юбка - провокационное решение, которое, впрочем прикрыто вторым слоем.

Формула 8. Кроп-топ + юбка на запах длины миди/макси - очень курортная схема.

Базовый набор: стилист рассказала, какие вещи взять в отпуск, а что оставить дома



Формула 9. Кроп-топ + брюки максимальной длины + рубашка оверсайз - излюбленная формула известных модниц.

Как носить кроп-топ летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето, уже не модно.

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