Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Кроп-топ - простіше кажучи, короткий топ, цього літа став справжнім хітом. Особливо полюбився він фешн-блогерам з Instagram.
Саме у них пропонує повчитися, як поєднувати цей вид одягу, стилістка Фаіла Еспібі.
У своєму Instagram вона зібрала формули, які можна використовувати при створенні власного лука.
Схеми і комбінації досить прості і дуже легкі у втіленні, якщо ви візьметеся їх повторити.
Формула 2. Кроп-топ + джинси + піджак - робоча формула на прохолодне літо.
Формула 3. Кроп-топ + брюки палаццо - ох, вбивчий лук!
Формула 4. Трикотажний кроп-топ + кардиган + джинси - думається мені, образ виключно для інсти. Не дуже практично, та й жарковато, напевно.
Формула 5. Кроп-топ + спідниця на запах або з драпіруванням - вечірній сексі-вихід.
Формула 6. Кроп-топ + спідниця міді з високим розрізом - ще одна інтригуюча комбінація.
Формула 7. Кроп-топ + міні-спідниця - провокаційне рішення, яке, втім прикрите другим шаром.
Формула 8. Кроп-топ + спідниця на запах довжини міді / максі - дуже курортна схема.
Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома
Формула 9. Кроп-топ + штани максимальної довжини + сорочка оверсайз - улюблена формула відомих модниць.
Як носити кроп-топ влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо, вже не модно.