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Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Автор: Тетяна Турчанікова

Кроп-топ - простіше кажучи, короткий топ, цього літа став справжнім хітом. Особливо полюбився він фешн-блогерам з Instagram.

Саме у них пропонує повчитися, як поєднувати цей вид одягу, стилістка Фаіла Еспібі.

У своєму Instagram вона зібрала формули, які можна використовувати при створенні власного лука.

Схеми і комбінації досить прості і дуже легкі у втіленні, якщо ви візьметеся їх повторити.

  • Формула 1. Кроп-топ + класичний брючний костюм - свіже прочитання консервативного образу.

Формула 2. Кроп-топ + джинси + піджак - робоча формула на прохолодне літо.

Формула 3. Кроп-топ + брюки палаццо - ох, вбивчий лук!



Формула 4. Трикотажний кроп-топ + кардиган + джинси - думається мені, образ виключно для інсти. Не дуже практично, та й жарковато, напевно.



Формула 5. Кроп-топ + спідниця на запах або з драпіруванням - вечірній сексі-вихід.



Формула 6. Кроп-топ + спідниця міді з високим розрізом - ще одна інтригуюча комбінація.

Формула 7. Кроп-топ + міні-спідниця - провокаційне рішення, яке, втім прикрите другим шаром.

Формула 8. Кроп-топ + спідниця на запах довжини міді / максі - дуже курортна схема.

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома



Формула 9. Кроп-топ + штани максимальної довжини + сорочка оверсайз - улюблена формула відомих модниць.

Як носити кроп-топ влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо, вже не модно.

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