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Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

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Четверг 02 сентября 2021 10:09
Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне Пиджаки - хит осени 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Твид в стиле Chanel обещает быть очень модным в наступающем осеннее-зимнем сезоне. Как его правильно носить осенью 2021? Не бояться экспериментов! Пусть это будет не только пиджак, а также рубашка и даже шорты.

Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова. Соня подобрала варианты луков на каждый день, которые подойдут буквально каждой фигуре.

Не бойтесь новых решений из твида, это могут быть: куртки, пальто-рубашки, кардиганы, костюмы с короткими юбками, эффектные жакеты, шорты. Следите за стилизацией и пробуйте нестандартные решения, а смелые и порой, как будто "не элегантные".

Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеЧто касается верхней одежды на осень - тут не стоит бояться экпериментов (фото: instagram.com/hoskelsa)

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  • Выбирайте модные силуэты.

Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеХит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

  • Цвет и крой твидового костюма в этом сезоне выглядят совершенно не "по классике".

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Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеХит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеХит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеХит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

  • Не бойтесь нарядиться в твид с головы до ног: твидовый тотал-лук этой осенью в тренде.

Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

  • Осенью твидовые пиджаки "подвинулись" в шкафу для твидовых кардиганов и даже твидовых шорт.

Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезонеКак носить твид этой осенью (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист раскрыла секреты иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли, как выглядеть так же стильно и ярко.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
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