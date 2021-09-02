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Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

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Четвер 02 вересня 2021 10:09
Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні Піджаки - хіт осені 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Твід в стилі Chanel обіцяє бути дуже модним в наступаючому осіннє-зимовому сезоні. Як його правильно носити восени 2021? Не боятися експериментів! Нехай це буде не тільки піджак, а також сорочка і навіть шорти.

Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова. Соня підібрала варіанти луків на кожен день, які підійдуть буквально кожній фігурі.

Не бійтеся нових рішень з твіду, це можуть бути: куртки, пальто-сорочки, кардигани, костюми з короткими спідницями, ефектні жакети, шорти. Слідкуйте за стилізацією і пробуйте нестандартні рішення, а сміливі і часом, як ніби "не елегантні".

Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніЩо стосується верхнього одягу на осінь - тут не варто боятися екпериментів (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Твід в дусі Chanel: ідеї луків

  • Вибирайте модні силуети.

Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніХіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

  • Колір і крій твідового костюма в цьому сезоні виглядають зовсім не "по класиці".

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Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніХіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніХіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніХіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

  • Не бійтеся вбратися в твід з голови до ніг: твідовий тотал-лук цієї осені в тренді.

Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

  • Восени твідові піджаки "подвинулися" в шафі для твідових кардиганів і навіть твідових шортів.

Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоніЯк носити твід цієї осені (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розкрила секрети ікони моди Роузі Хантінгтон-Уайтлі, як виглядати так само стильно і яскраво.

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