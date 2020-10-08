Хорошенькая, как и мама: стильная Ирина Шейк и ее 3-летняя дочь очаровали сеть красотой

Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью, очаровав не только прохожих, но и пользователей сети. Популярная модель выбрала в этот раз наряд в приглушенных тонах с популярным уже который сезон принтом тай-дай. Объемный свитшот и велосипедки сделали образ счастливой мамочки стильным и молодежным. Дополнили его серьги-кольца, любимые Ириной узкие солнцезащитные очки, а ярким завершением стали полуботинки оттенка фуксия. Из аксессуаров она выбрала свои любимые золотые подвески. А также не забыла надеть крупную цепочку на ногу и прихватить защитную маску с жизнерадостным принтом. Волосы звезда не стала укладывать, и от макияжа также отказалась. Выглядела Ирина свежей и полной энергии.

Ирина Шейк на прогулке с дочкой (фото: скриншот instagram.com/irina_shayk_italia)

Особенно порадовала поклонников Лея, которая выглядела, словно маленькая принцесса. Девочка была наряжена в юбку из черного фатина, а также черные колготки с крупными розовыми сердечками. Образ дополнили розовый жакет, босоножки и милая прическа – Шейк сделала дочери два хвостика, завязав их черными резинками. Девочка прямо в коляске наслаждалась десертом, который мама вручила ей.

К слову, Ирина всегда старается на прогулки надевать разнообразные наряды из своего многочисленного гардероба. Не так давно Шейк порадовала поклонников стильным образом в комфортном трикотажном костюме, которые сейчас на пике популярности. Шорты из этого комплекта считаются самой модной единицей, к которой стоит присмотреться всем любительницам трендовых образов.