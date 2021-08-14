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Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилиста

Автор: Марина Настевич

В удачной и красивой фотографии важную роль играет ваш наряд и образ в целом. Неудачно подобранные вещи могут испортить весь снимок или сделать вашу фигуру полнее, чем есть на самом деле.

Стилист Лайма Рыльская поделилась в Instagram золотыми правилами, чтобы выглядеть классно в объективе.

Как хорошо выглядеть на фото: советы стилиста

  • Пиджак, накинутый на плечи, полнит на 1-2 размера. Надеваем и застегиваем.
  • Не надевать топ/второй слой, который сливается по цвету с волосами - портретная зона и лицо превращаются в кляксу. Надевайте свои оттенки базовых цветов.
  • Оверсайз и прямой крой дико полнит. Одежда повторяет силуэт, но не обтягивает его! Надо одеждой "нарисовать" силуэт, а не скрыть его.
  • Спущенное плечо и рукав реглан делаю силуэт расплывчатым, от образа ощущение неопрятности. Втачной рукав и небольшие подплечники делают силуэт более собранным, а образ - статусным и экспертным.

  • Силуэт кокон, овал, яйцо - тело выглядит на 2 размера больше. Прямоугольные приталенные силуэты, вертикальные линии, V-образный вырез. Надо формировать, а не драпировать тело, даже если большой размер одежды.
  • Принт мелкой клеткой очень рябит в кадре.
  • Если зубы и белки глаз не идеально белые, кипенно-белая сорочка это подчеркнет и сделает их еще темнее. Ваш белый (и мой) - слоновая кость.
  • Крупные акцентные украшения делают образ выразительным и запоминающимся.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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