Як добре виглядати на фото: золоті правила від стиліста
У вдалій і красивій фотографії важливу роль відіграє ваш наряд і образ в цілому. Невдало підібрані речі можуть зіпсувати весь знімок або зробити вашу фігуру повніше, ніж є насправді.
Стиліст Лайма Рильська поділилася в Instagram золотими правилами, щоб виглядати класно в об'єктиві.
Як добре виглядати на фото: поради стиліста
- Піджак, накинутий на плечі, повнить на 1-2 розміри. Одягаємо і застібаємо.
- Не надягати топ/другий шар, який зливається за кольором з волоссям - портретна зона і обличчя перетворюються в пляму. Одягайте свої відтінки базових кольорів.
- Оверсайз і прямий крій дико повнить. Одяг повторює силует, але не обтягує його! Треба одягом "намалювати" силует, а не приховати його.
- Спущене плече і рукав реглан роблю силует розпливчастим, від образу відчуття неохайності. Втачний рукав і невеликі підплічники роблять силует більш зібраним, а образ - статусним і експертним.
- Силует кокон, овал, яйце-тіло виглядає на 2 розміри більше. Прямокутні приталені силуети, вертикальні лінії, V-подібний виріз. Треба формувати, а не драпірувати тіло, навіть якщо великий розмір одягу.
- Принт дрібною кліткою дуже рябить в кадрі.
- Якщо зуби і білки очей не ідеально білі, кипенно-біла сорочка це підкреслить і зробить їх ще темніше. Ваш білий (і мій) - слонова кістка.
- Великі акцентні прикраси роблять образ виразним і незабутнім.
Ілюстративне фото (pexels.com)