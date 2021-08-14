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Як добре виглядати на фото: золоті правила від стиліста

Автор: Марина Настевич

У вдалій і красивій фотографії важливу роль відіграє ваш наряд і образ в цілому. Невдало підібрані речі можуть зіпсувати весь знімок або зробити вашу фігуру повніше, ніж є насправді.

Стиліст Лайма Рильська поділилася в Instagram золотими правилами, щоб виглядати класно в об'єктиві.

Як добре виглядати на фото: поради стиліста

  • Піджак, накинутий на плечі, повнить на 1-2 розміри. Одягаємо і застібаємо.
  • Не надягати топ/другий шар, який зливається за кольором з волоссям - портретна зона і обличчя перетворюються в пляму. Одягайте свої відтінки базових кольорів.
  • Оверсайз і прямий крій дико повнить. Одяг повторює силует, але не обтягує його! Треба одягом "намалювати" силует, а не приховати його.
  • Спущене плече і рукав реглан роблю силует розпливчастим, від образу відчуття неохайності. Втачний рукав і невеликі підплічники роблять силует більш зібраним, а образ - статусним і експертним.

  • Силует кокон, овал, яйце-тіло виглядає на 2 розміри більше. Прямокутні приталені силуети, вертикальні лінії, V-подібний виріз. Треба формувати, а не драпірувати тіло, навіть якщо великий розмір одягу.
  • Принт дрібною кліткою дуже рябить в кадрі.
  • Якщо зуби і білки очей не ідеально білі, кипенно-біла сорочка це підкреслить і зробить їх ще темніше. Ваш білий (і мій) - слонова кістка.
  • Великі акцентні прикраси роблять образ виразним і незабутнім.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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