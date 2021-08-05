Идеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюме

В этот раз акцент - на роскошном теле супермодели и ее умении обыгрывать стильные наряды.

Изабель позирует в новом посте в мини-юбке и укороченной рубашке с расклешенными рукавами из полупрозрачной ткани. Под ними отчетливо видно бикини - все в ярком розово-фиолетовом оттенке. Дополняют наряд очки cat eyes, а также изысканные украшения. Изабель обожает цепочки, подвески, утонченные браслеты и кольца. Маникюр красавица сделала ярко-желтый, а макияж - в коричневых оттенках. Волосы ей уложили легкими пляжными волнами. Этот образ точно стоит повторить этим летом, вдохновляемся!



Изабель Гулар в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Напомним, Изабель - одна из самых спортивных моделей в мире. Фото и видео бразильской красавицы становятся настоящим мотивационным материалом для многочисленных фанатов. В этот раз произошло так же: поклонники Изабель буквально засыпали ее комплиментами, расхваливая ее точеную спортивную фигуру и выпытывая, откуда вещи.