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Ідеальна: Ізабель Гулар похвалилася витонченою фігурою в ультрамодному костюмі

Автор: RBC.UA

Ізабель Гулар обожнює яскраві пляжні образи, особливо якщо вони складаються з ультрамодних речей.

Цього разу акцент - на розкішному тілі супермоделі і її умінні обігравати стильні вбрання.

Ізабель позує в новому пості в міні-спідниці і укороченій сорочці з розкльошеними рукавами з напівпрозорої тканини. Під ними чітко видно бікіні - все в яскравому рожево-фіолетовому відтінку. Доповнюють наряд окуляри cat eyes, а також вишукані прикраси. Ізабель обожнює ланцюжки, підвіски, витончені браслети і кільця. Манікюр красуня зробила яскраво-жовтий, а макіяж - в коричневих відтінках. Волосся їй уклали легкими пляжними хвилями. Цей образ точно варто повторити цього літа, надихаємося!


Ізабель Гулар в новому образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Нагадаємо, Ізабель - одна з найбільш спортивних моделей у світі. Фото і відео бразильської красуні стають справжнім мотиваційним матеріалом для численних фанатів. Цього разу сталося так само: шанувальники Ізабель буквально засипали її компліментами, розхвалюючи її точену спортивну фігуру і випитуючи, звідки речі.

Раніше ми писали, що Ізабель показала гарячі знімки топлес.

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