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Идеальная пара: стилист научила безупречно сочетать в любом образе обязательный элемент

Автор: Ольвия Агаркова

С приходом холодов носки стали обязательной частью гардероба, но, кроме своей основной функции, современная мода призывает использовать их в качестве модного акцента и изюминки. Как же идеально подобрать носки к образу?

Стилист предложила на странице в Instagram топ-6 беспроигрышных приемов, которые помогут вписать этот вид нательного белья в любой лук.

Когда однотонные носки повторяют цвет обуви и/или поясного изделия, платья, колготок. Такие носки смотрятся максимально нейтрально, они практически не заметны. Такие носки могут добавлять игру фактур, если эта фактура у них есть.


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Однотонные носки берем в схожих цветовых характеристиках образа. Например, темные цвета в комплекте, берем темные носки любого цвета. Как вариант, можно взять носки любого цвета, который присутствует в комплекте.


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Если в образе присутствует принт, то носки могут повторять один из цветов принта. В таком случае носки могут быть акцентными, если контрастные по цвету к обуви или поясному изделию или сливаться по контрастности с обувью. На примере можно увидеть акцентную историю, но если взять, например, зеленые носки, то контраст и акцент уйдет.


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Выбирая принтованные носки, необходимо повторить цвета принта в остальных элементах комплекта. Не обязательно все цвета повторять.


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Когда принт на носках сочетается с принтом другого элемента образа. Здесь действуем по правилу сочетания принтов. Принты могут сочетаться по цвету, стилю, форме или масштабности.


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

А если носки выступают акцентом? Носки при этом могут быть как однотонные, так и принтованные. Акцент может создаваться за счет цвета (яркие носки, яркий принт), за счет контраста (темный образ – светлые носки), за счет фактуры (блеск, сетка, горошек), за счет деталей (рваный край, надписи, многофактурные материалы).

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, что ранее стилист Алина Некипелая научила выбирать трендовый теплый пуховик.

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