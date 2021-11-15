Идеальная пара: стилист научила безупречно сочетать в любом образе обязательный элемент

Когда однотонные носки повторяют цвет обуви и/или поясного изделия, платья, колготок. Такие носки смотрятся максимально нейтрально, они практически не заметны. Такие носки могут добавлять игру фактур, если эта фактура у них есть.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Однотонные носки берем в схожих цветовых характеристиках образа. Например, темные цвета в комплекте, берем темные носки любого цвета. Как вариант, можно взять носки любого цвета, который присутствует в комплекте.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Если в образе присутствует принт, то носки могут повторять один из цветов принта. В таком случае носки могут быть акцентными, если контрастные по цвету к обуви или поясному изделию или сливаться по контрастности с обувью. На примере можно увидеть акцентную историю, но если взять, например, зеленые носки, то контраст и акцент уйдет.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Выбирая принтованные носки, необходимо повторить цвета принта в остальных элементах комплекта. Не обязательно все цвета повторять.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Когда принт на носках сочетается с принтом другого элемента образа. Здесь действуем по правилу сочетания принтов. Принты могут сочетаться по цвету, стилю, форме или масштабности.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

А если носки выступают акцентом? Носки при этом могут быть как однотонные, так и принтованные. Акцент может создаваться за счет цвета (яркие носки, яркий принт), за счет контраста (темный образ – светлые носки), за счет фактуры (блеск, сетка, горошек), за счет деталей (рваный край, надписи, многофактурные материалы).

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)