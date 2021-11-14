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Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

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Воскресенье 14 ноября 2021 09:54
Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Автор: Марина Настевич

Пуховик - отличный вариант верхней одежды в холодный сезон. И все мы их носим, но все же у многих возникает вопрос, как выбрать подходящий вариант именно себе.

Существует много нюансов при выборе пуховика - стилист-имиджмейкер Алина Некипелая разобрала их в своем Instagram.

1. Теплота и образ жизни

Бывают лёгкие и тёплые зимние пуховики, смотрите на наполнение.

Если вы авто-леди, то есть фасоны укороченные. Если мерзнете и долго гуляете с детьми, то конечно длину ниже колена или миди.

Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаКак правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

2. Стиль

Ориентируйтесь на основное стилевое направление в своём гардеробе. Самый универсальный пуховик в стиле кэжуал - можно выбрать фасон халата с поясом или оверсайз.

Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаКак правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

3. Особенности внешности и фигуры

Пуховик мы носим в портретной зоне, поэтому важно выбрать "свои" правильные оттенки.

Для каждого колорита внешности своя температура, яркость, темнота. И конечно, ваш тип фигуры тоже влияет на выбор фасона.

Самый универсальный крой - это халат с поясом, подойдёт для любого типа. И не теряет своей актуальности уже много лет.

Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаКак правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

4. Длина

Если у вас рост до 160 см, лучше брать длину до колена, если хотите миди, то лучше носить с каблуком.

С высоким ростом можно любую длину. Не бойтесь выбирать яркие цвета, ведь сейчас огромный выбор оттенков.

Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаКак правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаКак правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась полезными фишками, которые помогут не замерзнуть в юбке осенью и зимой.

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