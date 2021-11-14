Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

Пуховик - отличный вариант верхней одежды в холодный сезон. И все мы их носим, но все же у многих возникает вопрос, как выбрать подходящий вариант именно себе.

1. Теплота и образ жизни

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Бывают лёгкие и тёплые зимние пуховики, смотрите на наполнение.

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Если вы авто-леди, то есть фасоны укороченные. Если мерзнете и долго гуляете с детьми, то конечно длину ниже колена или миди.



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2. Стиль

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Ориентируйтесь на основное стилевое направление в своём гардеробе. Самый универсальный пуховик в стиле кэжуал - можно выбрать фасон халата с поясом или оверсайз.



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3. Особенности внешности и фигуры

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Пуховик мы носим в портретной зоне, поэтому важно выбрать "свои" правильные оттенки.

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Для каждого колорита внешности своя температура, яркость, темнота. И конечно, ваш тип фигуры тоже влияет на выбор фасона.

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Самый универсальный крой - это халат с поясом, подойдёт для любого типа. И не теряет своей актуальности уже много лет.



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4. Длина

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Если у вас рост до 160 см, лучше брать длину до колена, если хотите миди, то лучше носить с каблуком.

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С высоким ростом можно любую длину. Не бойтесь выбирать яркие цвета, ведь сейчас огромный выбор оттенков.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)