Идеальная женщина: полностью обнаженная Ирина Шейк восхитила сеть безупречным телом

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала пикантный снимок

Ирина Шейк никогда не стеснялась принимать участие в откровенных проектах. На ее счету – съемки в соблазнительном белье, выходы на подиум в пикантных нарядах, а также «полуголые» селфи на просторах сети… Но теперь Шейк пошла еще дальше, показав себя полностью обнаженной. Столь откровенного снимка у популярной модели не было уже давно.

Новое фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Фото Ирина Шейк показала в своих сториз Instagram. На нем она позирует полностью обнаженной на фоне природы. Черно-белый кадр снят со спины: модель держи в руках внушительных размеров рыбу. На голове у нее красуется аксессуар, напоминающий очки для дайвинга. Фото, скорее всего, созданное и стилизованное для какого-то издания, сделал известный турецкий фешн-фотограф Мерт Алас. Он выложил кадр на своей странице, и поклонники могли написать все свои мысли по поводу новой работы мастера.

Обнаженное тело Ирины с идеальными пропорциями, тонкой талией и упругими ягодицами вызвало бурю эмоций у подписчиков фотографа. Здесь отметились также признанные фешн-иконы. «Мне так нравится это», – написала Наталья Водянова. Интернет-пользователи также не стали молчать. «Это очень горячо», «Легенда», «Даже полностью голой она не выглядит вульгарно», «Обезоруживающая красота», «Восхитительна», «Это искусство»…

Ирина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Также на своей странице молодая мамочка поделилась очередным фото, снятым для итальянской марки нижнего белья Intimissimi. Кружевной комплект, который она уже однажды демонстрировала, модель примерила прямо у себя дома.