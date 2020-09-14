Ідеальна жінка: повністю оголена Ірина Шейк захопила мережу бездоганним тілом

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала пікантний знімок

Ірина Шейк ніколи не соромилася брати участь в відвертих проектах. На її рахунку – зйомки у спокусливій білизні, виходи на подіум в яскравих вбраннях, а також «напівголі» селфі на просторах мережі... Але тепер Шейк пішла ще далі, показавши себе повністю голою. Такого відвертого знімка у популярної моделі не було вже давно.

Нове фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Фото Ірина Шейк показала у своїх сторіз Instagram. На ньому вона позує повністю оголеною на тлі природи. Чорно-білий кадр знятий зі спини: модель тримає у руках значних розмірів рибу. На голові у неї красується аксесуар, що нагадує окуляри для дайвінгу. Фото, швидше за все, створене і стилізоване для якогось видання, зробив відомий турецький фешн-фотограф Мерт Алас. Він виклав кадр на своїй сторінці, і шанувальники могли написати свої думки з приводу нової роботи майстра.

Оголене тіло Ірини з ідеальними пропорціями, тонкою талією і пружними сідницями викликало бурю емоцій у послідовувачів фотографа. Тут відзначилися також визнані фешн-ікони. «Мені так подобається це», – написала Наталія Водянова. Інтернет-користувачі також не стали мовчати. «Це дуже гаряче», «Легенда», «Навіть повністю голою вона не виглядає вульгарно», «Магічна краса», «Чудова», «Це мистецтво»...

Ирина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Також на своїй сторінці молода матуся поділилася черговим фото, знятим для італійської марки нижньої білизни Intimissimi. Мереживний комплект, який вона вже одного разу демонструвала, модель приміряла прямо у себе вдома.