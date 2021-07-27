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Идеально для отпуска: Эмили Ратаковски показала, как носить трендовое платье этого лета

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Вторник 27 июля 2021 18:25
Идеально для отпуска: Эмили Ратаковски показала, как носить трендовое платье этого лета Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски сейчас на отдыхе. Свои горячие фото в бикини 30-летняя бизнесвумен разбавляет стильными образами, которые стоит брать на заметку этим летом!

Новый пост появился на странице подруги Эмили.

Эмили позирует в разных нарядах. Для прогулки на яхте девушка надела купальник кремового оттенка из новой коллекции своего бренда Inamorata. А к нему подобрала топ с надписью, ярко-красную кепку и крупные солнцезащитные очки. Ратаковски, которая стала мамой всего несколько месяцев назад, теперь стремится показать свое стройное тело во всей красе. Но порой все же изменяет откровенным нарядам с трендовыми вещами.

Идеально для отпуска: Эмили Ратаковски показала, как носить трендовое платье этого летаИдеально для отпуска: Эмили Ратаковски показала, как носить трендовое платье этого летаЭмили Ратаковски на отдыхе (фото: instagram.com/babsjeanne)

К примеру, Эмили показала, что обожает платья миди в светлых тонах, которые этим летом на пике популярности. Модель и бизнесвумен выбрала вариант с длинными рукавами, отложным воротником, а также высоким разрезом по ноге. К романтичному наряду молодая мама обула контрастные босоножки ярко-оранжевого цвета с квадратным носком.

Ранее Эмили также показала, как носить мини-платье этим летом.

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