Ідеально для відпустки: Емілі Ратаковскі показала, як носити трендове плаття цього літа

Емілі Ратаковскі зараз на відпочинку . Свої гарячі фото в бікіні 30-річна бізнесвумен розбавляє стильними образами, які варто брати до уваги цього літа!

Емілі позує в різних вбраннях. Для прогулянки на яхті дівчина одягла купальник кремового відтінку з нової колекції свого бренду Inamorata. А до нього підібрала топ з написом, яскраво-червону кепку і великі сонцезахисні окуляри. Ратаковскі, яка стала мамою всього кілька місяців тому, тепер прагне показати своє струнке тіло у всій красі. Але часом все ж змінює відвертим лукам з трендовими речами.

Емілі Ратаковскі на відпочинку (фото: instagram.com/babsjeanne)

Наприклад, Емілі показала, що обожнює сукні міді в світлих тонах, які цього літа на піку популярності. Модель і бізнесвумен вибрала варіант з довгими рукавами, відкладним коміром, а також високим розрізом по нозі. До романтичного вбрання молода мама взула контрастні босоніжки яскраво-оранжевого кольору з квадратним носком.