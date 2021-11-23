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Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

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Вторник 23 ноября 2021 18:01
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду Яркие цвета - в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Этой зимой в тренде будут яркие цвета - "бутылочный" зеленый, насыщенный синий, лавандовый, желтый и многие другие. А если соединить их между собой, то осенне-зимняя серость улетучится за считанные секунды!

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram предложила свои топ-6 формул сочетания цветов для наступающей зимы.

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

"Бутылочный" зеленый и салатовый - яркое сочетание, которое радует глаз (фото: instagram.com/hoskelsa)

"Давненько мы с вами не проходили курс цветотерапии, а он в такую серую погоду просто сам напрашивается! Ловите свежую подборку из 6 интересных цветовых сочетаний".

Топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Королевский синий в сочетании с черным - очень драматично и эффектно.

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Травянистый зеленый и хаки - в первый раз встречаю такую комбинацию.

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Желтый и глубокий фиолетовый - смелое и крутое сочетание!

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Лавандовый + розовый - комбинация для очень романтичных девушек.

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Коричневый и красный - яркое, но в то же время теплое и уютное сочетание!

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

  • Голубой и пудрово-розовый - как напоминание, что зима не длится вечно и яркие краски никуда не делись.

Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погодуКакие цвета в тренде этой зимой (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, какая верхняя одежда - уже не в тренде этой зимой.

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