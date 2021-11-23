Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

Этой зимой в тренде будут яркие цвета - "бутылочный" зеленый, насыщенный синий, лавандовый, желтый и многие другие. А если соединить их между собой, то осенне-зимняя серость улетучится за считанные секунды!

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram предложила свои топ-6 формул сочетания цветов для наступающей зимы.

"Бутылочный" зеленый и салатовый - яркое сочетание, которое радует глаз (фото: instagram.com/hoskelsa) "Давненько мы с вами не проходили курс цветотерапии, а он в такую серую погоду просто сам напрашивается! Ловите свежую подборку из 6 интересных цветовых сочетаний". Топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду Королевский синий в сочетании с черным - очень драматично и эффектно. Травянистый зеленый и хаки - в первый раз встречаю такую комбинацию. Желтый и глубокий фиолетовый - смелое и крутое сочетание! Лавандовый + розовый - комбинация для очень романтичных девушек. Коричневый и красный - яркое, но в то же время теплое и уютное сочетание! Голубой и пудрово-розовый - как напоминание, что зима не длится вечно и яркие краски никуда не делись. Какие цвета в тренде этой зимой (фото: instagram.com/faila_spb)