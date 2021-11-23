Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

Цієї зими в тренді будуть яскраві кольори - "пляшковий" зелений, насичений синій, лавандовий, жовтий і багато інших. А якщо з'єднати їх між собою, то осінньо-зимова сірість випарується за лічені хвилини!

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram запропонувала свої топ-6 формул поєднання кольорів для наступаючої зими.

"Пляшковий" зелений і салатовий - яскраве поєднання, що милує око (фото: instagram.com/hoskelsa) "Давненько ми з вами не проходили курс кольоротерапії, а він в таку сіру погоду просто сам напрошується! Ловіть свіжу добірку з 6 цікавих колірних поєднань". Топ-6 колірних поєднань на сіру погоду Королівський синій в поєднанні з чорним - дуже драматично і ефектно. Трав'янистий зелений і хакі - у перший раз зустрічаю таку комбінацію. Жовтий і глибокий фіолетовий - сміливе і круте поєднання! Лавандовий + рожевий - комбінація для дуже романтичних дівчат. Коричневий і червоний - яскраве, але в той же час тепле і затишне поєднання! Блакитний і пудрово-рожевий - як нагадування, що зима не триває вічно і яскраві фарби нікуди не поділися. Які кольори в тренді цієї зими (фото: instagram.com/faila_spb)