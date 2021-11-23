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Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

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Вівторок 23 листопада 2021 18:01
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду Яскраві кольори - в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цієї зими в тренді будуть яскраві кольори - "пляшковий" зелений, насичений синій, лавандовий, жовтий і багато інших. А якщо з'єднати їх між собою, то осінньо-зимова сірість випарується за лічені хвилини!

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram запропонувала свої топ-6 формул поєднання кольорів для наступаючої зими.

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

"Пляшковий" зелений і салатовий - яскраве поєднання, що милує око (фото: instagram.com/hoskelsa)

"Давненько ми з вами не проходили курс кольоротерапії, а він в таку сіру погоду просто сам напрошується! Ловіть свіжу добірку з 6 цікавих колірних поєднань".

Топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Королівський синій в поєднанні з чорним - дуже драматично і ефектно.

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Трав'янистий зелений і хакі - у перший раз зустрічаю таку комбінацію.

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Жовтий і глибокий фіолетовий - сміливе і круте поєднання!

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Лавандовий + рожевий - комбінація для дуже романтичних дівчат.

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Коричневий і червоний - яскраве, але в той же час тепле і затишне поєднання!

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

  • Блакитний і пудрово-рожевий - як нагадування, що зима не триває вічно і яскраві фарби нікуди не поділися.

Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погодуЯкі кольори в тренді цієї зими (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг - вже не в тренді цієї зими.

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