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Идеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюм

Автор: RBC.UA

Шведская топ-модель Эльза Хоск, которая прославилась на весь мир как "ангел" Victoria’s Secret, известна также и как икона стиля. Девушка увлечена составлением модных образов, которые транслирует в своем Instagram.

Новый из них появился в ее блоге несколько часов назад и станет наглядным примером, как носить брючный костюм в новом сезоне.

Эльза обожает брючные костюмы всех цветов радуги, а в этот раз выбрала наряд приглушенного желтого оттенка, который ей как блондинке очень к лицу. Жакет-оверсайз и укороченные брюки с высокой посадкой и стрелками она дополнила классической белой футболкой, желто-зелеными кедам с высокими носками и зеленой сумочкой. Последняя деталь модного лука - солнцезащитные очки в овальной оправе. Волосы звезда собрала на затылке, выпустив у лица пару прядей. Макияж выполнила достаточно яркий, подчеркнув губы и глаза одновременно.

Эльза Хоск в новом образе (фото: instagram.com/hoskelsa)

Образ модели, на которую подписано около 7 миллионов человек, оценили в 130 000 лайков и более 400 комментариев. Разумеется, по большей части восхищенных. Нужно признать: он действительно заслуживает внимания. Вдохновляемся!

Ранее коллега Эльзы - Барбара Палвин - продемонстрировала, без какого пиджака не обойтись этой осенью.

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