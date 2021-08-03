Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпильках

Сара Джессика Паркер сейчас снимается в продолжении культового сериала "Секс в большом городе". Образ героини Кэрри Брэдшоу остался прежним: фанатов ожидает масса новых умопомрачительных нарядов, необычных аксессуров и изысканной обуви. То и дело актриса появляется в лентах новостей в роскошных аутфитах, к которым приучила своих поклонников еще с молодости.

Нужно отметить, что сейчас признанная икона стиля выглядит не хуже. Берем пример с Сары Джессики, которая показала, как выглядеть на все сто в условиях жизни в большом городе.