Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпильках

Сара Джессіка Паркер зараз знімається в продовженні культового серіалу "Секс у великому місті". Образ героїні Керрі Бредшоу залишився колишнім: фанатів чекає маса нових запаморочливих аутфітів, незвичайних аксесуарів і вишуканого взуття. Раз у раз актриса з'являється в стрічках новин в розкішних луках, до яких привчила своїх шанувальників ще з молодості.
Потрібно відзначити, що зараз визнана ікона стилю виглядає не гірше. Беремо приклад з Сари Джесіки, яка показала, як виглядати на всі сто в умовах життя у великому місті.
Сара Джессіка поділилася новим фото у своєму блозі Instagram.
Актриса постала в образі для зйомок, який стилісти придумали їй для зустрічі з Містером Бігом - вічної великою любов'ю Керрі. Розкішну сукню з облягаючим чорним верхом, пишною білою спідницею у великий горох і атласним поясом вона поєднала з туфлями на величезних шпильках, прикрашених камінням. На голові актриси красувалася капелюшок з пір'ям, в руках вона тримала сумочку з принтом дівчини. Останній штрих - браслет у вигляді ланцюга на зап'ясті, а також дрібні сережки.
Лук вийшов по-справжньому вдалим! Тому Сара Джессіка не змогла не поділитися ним з послідовувачами свого блогу. Вони відзначили фото масою лайків і компліментів: "Що ж, це дуже-дуже захоплююче", "Керрі виходить на прогулянку!", "Така мила", "Я люблю це! І твоє взуття просто диво! Який твій улюблений лук?", "Трохи схоже на весільний головний убір Vera Wang", - пишуть вони Паркер.
Раніше Сара Джессіка захопила мережу небувалою стрункістю і квітучим зовнішнім виглядом.