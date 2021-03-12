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Ирина Шейк в "дырявом" боди и джинсах восхитила сеть идеальным телом

Автор: Lite

Ирина Шейк показала новый кадр со своей последней съемки для глянцевого журнала The Sunday Times Style. Супермодель надела соблазнительный наряд, который показал ее тело в самом выгодном свете.

Фото, которое Шейк запостила в своем блоге, просто взорвало сеть.

Ирина надела боди с откровенными вырезами на животе, груди и бедрах, которое дополнила темно-синими джинсами классического кроя. Тело модели покрыли автозагаром, а потому выглядела она невероятно соблазнительно. Стоит отметить, что в последнее время Ирина заметно постройнела. Точеные руки и железный пресс супермодели вызвали в сети фурор.

Ирина Шейк для новой съемки (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Черт, девушка! Ты просто огонь", "Это невероятно", "Ты самая красивая", - не унимается армия фанатов звезды.

К слову, Ирина не меньше внимания уделяет и своим повседневным нарядам. На улицы Нью-Йорка девушка отправляется в стильных образах, которые можно сравнить с подиумными. По ее словам, прогулки она воспринимает как возможность показать себя во всей красе.

Ранее, к примеру, она прошлась по улице в образе роскошной интеллектуалки.

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Новости Украины Ирина Шейкмодельмодакрасота
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