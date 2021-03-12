Ирина Шейк в "дырявом" боди и джинсах восхитила сеть идеальным телом

Ирина надела боди с откровенными вырезами на животе, груди и бедрах, которое дополнила темно-синими джинсами классического кроя. Тело модели покрыли автозагаром, а потому выглядела она невероятно соблазнительно. Стоит отметить, что в последнее время Ирина заметно постройнела. Точеные руки и железный пресс супермодели вызвали в сети фурор.

Ирина Шейк для новой съемки (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Черт, девушка! Ты просто огонь", "Это невероятно", "Ты самая красивая", - не унимается армия фанатов звезды.

К слову, Ирина не меньше внимания уделяет и своим повседневным нарядам. На улицы Нью-Йорка девушка отправляется в стильных образах, которые можно сравнить с подиумными. По ее словам, прогулки она воспринимает как возможность показать себя во всей красе.