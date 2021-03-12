Ірина Шейк в "дірявому" боді і джинсах захопила мережу ідеальним тілом

Ірина красується в боді з відвертими вирізами на животі, грудях і стегнах, яке доповнила темно-синіми джинсами класичного крою. Тіло моделі покрили автозагаром, а тому вона виглядала неймовірно спокусливо. Варто відзначити, що останнім часом Ірина помітно пострункішала. Точені руки і залізний прес супермоделі викликали фурор в мережі.

Ірина Шейк для нової зйомки (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Чорт, дівчина! Ти просто вогонь", "Це неймовірно", "Ти найкрасивіша", - не вгамовується армія фанатів зірки.

До речі, Ірина не менше уваги приділяє і своїм повсякденним лукам. На вулиці Нью-Йорка дівчина вирушає в стильних образах, які можна порівняти з подіумними. За її словами, прогулянки вона сприймає як можливість показати себе у всій красі.