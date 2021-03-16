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Ирина Шейк в соблазнительном вечернем платье блеснула безупречной фигурой

Автор: Lite

Ирина Шейк стала лицом нового аромата от Oscar de la Renta. В съемке она предстала в роскошном вечернем наряде, продемонстрировав свою природную красоту и стройную фигуру.

Фото и видео 35-летней супермодели появились на ее странице в сети Instagram, вызвав у подписчиков бурю эмоций.

Ирина Шейк приняла участие в новой съемке, она стала лицом аромата от известного бренда Oscar de la Renta. В ролике Шейк играет роль женщины-вамп, которая сумела передать атмосферу роскоши дома.

Ирина Шейк в новом ролике (видео: instagram.com/irinashayk)

Знаменитая модель позирует в изысканном черном платье с глубоким декольте и высоким вырезом, который оголил ее стройные ноги. Макияж ей сделали в приглушенных тонах, а волосы уложили в мокрую укладку, зачесав назад.

Ирина Шейк стала лицом нового аромата (видео: instagram.com/irinashayk)

"Я так взбудоражена стать лицом нового аромата от Oscar de la Renta Alibi", - написала Ирина под роликом, которым поделилась со своими фанатами. "Единственная и неповторимая Ирина", "Так красива", "Просто невероятная", - посыпались в ответ девушке комплименты.

Напомним, не так давно Ирина Шейк снялась для глянцевого издания, показав массу стильных образов. Один из них просто покорил сеть.

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