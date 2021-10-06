Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Что будет в моде этой зимой? Искусственный мех не сдает свои позиции. Одной из актуальных разновидностей верхней одежды на осень / зиму остается шуба из экомеха.
Среди главных трендов также - пальто и жакеты из тканей с ворсистой фактурой. А вот самым неожиданным и ярким будет тренд на... фактуру "в катышки".
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.
Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень
1. Шуба с длинным ворсом.
2. Пальто и шуба "в катышки".
3. Шуба с цветным и даже разноцветным ворсом в пределах одного изделия.
Какую шубу выбрать на долгую и холодную зиму? Веселую! (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше Андре Тан рассказал, как лучше всего одеться девушкам с формами, чтобы выгодно подчеркнуть фигуру.