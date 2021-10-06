Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Что будет в моде этой зимой? Искусственный мех не сдает свои позиции. Одной из актуальных разновидностей верхней одежды на осень / зиму остается шуба из экомеха.

Среди главных трендов также - пальто и жакеты из тканей с ворсистой фактурой. А вот самым неожиданным и ярким будет тренд на... фактуру "в катышки".