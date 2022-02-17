"Изобретая Анну": как создавались образы одной из самых грандиозных обманщиц 21-го века

Прежде чем приступить к разработке нарядов для сериала, художники по костюмам Лин Паоло и Лора Фрекон тщательно изучили вкусы Анны. Им удалось найти редкие селфи в Instagram в роскошных дизайнерских нарядах, образы героини со встреч и случайные кадры, на которых была запечатлена девушка.

Джулия Гарнер в роли Анны Делви (фото: кадр из сериала "Изобретая Анну")

Но главным источником информации о Сорокиной стал виральный профайл Анны, который составила журналистка Джессика Пресслер. Благодаря ей стали известны малейшие подробности гардероба Анны. К примеру, какие туфли были на девушке, когда ее заключили под стражу (Chanel).

Вивиан Кент – персонаж, олицетворивший Джессику Пресслер (фото: кадр из сериала "Изобретая Анну")

"Мы с головой погрузились в кроличью нору – гуглили все, что могли, выслеживали друзей, которых она отмечала на фото. Нам даже удалось воссоздать черный бомбер, который упоминала Пресслер в своей статье, он, кстати, присутствует на многих реальных снимках Анны", – вспоминает Фрекон.

Для создания гердероба художники изучили всю информацию, которую нашли (фото: кадр из сериала "Изобретая Анну")

Все это помогло составить канву образа Делви. Она – истинная фанатка фешн-индустрии, которая обожает смелые стритстайл-наряды. Уже с первых серий Анна фигурирует в ярком костюме с цветочным принтом Dolce & Gabbana и роскошном платье Alexander McQueen, щеголяя именным тоутом Dior…

Постепенно ее образ из "восторженно"-модного превращается в тщательно продуманный. Анна понимает, что вращение в высших кругах требует определенной стильной сноровки. Потому художники сделали его более консервативным – так героиню могли воспринимать более серьезно. За реализацию модной эволюции отвечали такие бренды как Oscar de la Renta, Chanel, Givenchy, Prada, Gucci, Valentino и Celine.

Постепенно образы Анны становились все более сдержанными и продуманными (фото: кадр из сериала "Изобретая Анну")

Паоло и Фрекон признаются, что сериал стал для них работой мечты. Вместе с исполнительницей главной роли – Джулией Гарнер – они устраивали многочасовые примерки, тщательно продумывая каждый образ. Сама актриса, наподобие своей героини, наслаждаялась возможностью погрузиться в мир роскоши и гламура и просто светилась от счастья, как вспоминают стилисты.

Интересно, что девушки отлично поладили при личной встрече – Джулия навещала Сорокину в тюрьме, чтобы лучше понять свою героиню и показала ей небольшой отрывок своей игры. После актриса отмечала, что в Анне соединился "пугающий" ум и "детская непосредственность", но она так и осталась для нее загадкой.

Актриса отлично вжилась в роль (фото: кадр из сериала "Изобретая Анну")