Известный стилист рассказал, в чем встречать Новый год 2021: подбираем фасон и цвет

Многие модницы ломают голову, в чем встретить Новый год, дабы выделиться среди других гостей вечеринки. Чтобы вызвать лишь приятный восторг, стилист реалити "Супер Топ-модель по-украински" порекомендовал несколько беспроигрышных вариантов и рассказал про последние тренды.

Дизайнер, художник и стилист Юрий Варивода, который одевал экспертов модного шоу на "Новом канале" и подбирал образы для группы KAZKA, советует обратить внимание на драпировки.

"Сейчас на пике - драпировки. Неважно, будет это наряд классического кроя или сложного, длинный или короткий, с глубоким декольте или закрытыми руками и шеей. Драпировки украсят любой из них", - рассказывает Варивода.

Образы для "Супер Топ-модели по-украински"

В 2021 году стального Быка следует выбирать наряды спокойных некричащих тонов, а вот сиять можно и даже нужно.

"Выбирайте неяркое платье. Идеальным будет, конечно же, серебристое. Но пастельный, белый или, наоборот, глубокие темные тона тоже подойдут", - рекомендует стилист.

Алла Костромичева, ведущая "Супер Топ-модели по-украински"

В моде также королевские аксессуары, которые вернулись в этом сезоне - диадемы, крупные серьги. Но все это нужно сочетать с лаконичным макияжем и прической, чтобы не переборщить.

"Как по мне, идеально - гладкая укладка в сочетании с красной помадой", - добавил эксперт.

Соня Плакидюк, эксперт "Супер Топ-модели по-украински"

Напомним, что в финале шоу "Супер Топ-модель по-украински" победила Таня Брык, которая часто делится в соцсетях знойными фото.