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Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

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Суббота 01 января 2022 18:43
Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Каждая женщина стремится подчеркнуть свою женственность и утонченность при помощи столь потрясающего элемента гардероба, как платье. Неплохо иметь в своем гардеробе несколько красивых платьев как для вечерних образов, так и для повседневных луков.

Стилист Ксения Господинова показала в Instagram главные тренды и модные платья, которые мы будем носить в 2022 году.

Главные тренды платьев 2022:

Платье по фигуре — может выступать как базовое, если нейтральный цвет, с его помощью можно создавать много интересных луков. Сочетать с ботфортами , сапогами-трубами, ботинками на грубой подошве.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Длина макси — они могут быть и трикотажные, и атласные, и даже в пайетках. Сочетать можно с грубыми ботинками или на толстом устойчивом ходу.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Светлые тона — я не буду переставать говорить о том, что зима, это не повод отложить все светлые оттенки до потепления, они добавляют свежести в образ.

Яркие цвета и животный дизайн — один из самых активных трендов сезона. Для того, чтоб "успокоить" яркий лук, можно добрать жакет в спокойных тонах.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Асимметрия — может проявлять в виде неровного подола, запАха, необычной отделки или одного рукава.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Кожаные платья — в холодное время особенно актуальны изделия из кожи, они удобны при носке и тёплые.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Необычные вырезы — яркий тренд этой зимы, учитывайте особенность своей фигуры, чтобы вырез не сыграл с вами злую шутку.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Пайетки и перья — к Новому году особенно актуальны.

Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендовИллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе.

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