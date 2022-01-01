Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Каждая женщина стремится подчеркнуть свою женственность и утонченность при помощи столь потрясающего элемента гардероба, как платье. Неплохо иметь в своем гардеробе несколько красивых платьев как для вечерних образов, так и для повседневных луков.

Стилист Ксения Господинова показала в Instagram главные тренды и модные платья, которые мы будем носить в 2022 году.

Главные тренды платьев 2022:

Платье по фигуре — может выступать как базовое, если нейтральный цвет, с его помощью можно создавать много интересных луков. Сочетать с ботфортами , сапогами-трубами, ботинками на грубой подошве.





Длина макси — они могут быть и трикотажные, и атласные, и даже в пайетках. Сочетать можно с грубыми ботинками или на толстом устойчивом ходу.



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Светлые тона — я не буду переставать говорить о том, что зима, это не повод отложить все светлые оттенки до потепления, они добавляют свежести в образ.

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Яркие цвета и животный дизайн — один из самых активных трендов сезона. Для того, чтоб "успокоить" яркий лук, можно добрать жакет в спокойных тонах.



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Асимметрия — может проявлять в виде неровного подола, запАха, необычной отделки или одного рукава.



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Кожаные платья — в холодное время особенно актуальны изделия из кожи, они удобны при носке и тёплые.



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Необычные вырезы — яркий тренд этой зимы, учитывайте особенность своей фигуры, чтобы вырез не сыграл с вами злую шутку.





Пайетки и перья — к Новому году особенно актуальны.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)