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Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

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Субота 01 січня 2022 18:43
Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Кожна жінка прагне підкреслити свою жіночність і витонченість за допомогою настільки приголомшливого елемента гардероба, як сукня. Непогано мати в своєму гардеробі кілька красивих суконь як для вечірніх образів, так і для повсякденних луків.

Стиліст Ксенія Господинова показала в Instagram головні тренди і модні сукні, які ми будемо носити в 2022 році.

Головні тренди суконь 2022:

Сукня по фігурі - може виступати як базова, якщо нейтральний колір, з його допомогою можна створювати багато цікавих луків. Поєднувати з ботфортами , чобітьми-трубами, черевиками на грубій підошві.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Довжина максі - вони можуть бути і трикотажні, і атласні, і навіть в паєтках. Поєднувати можна з грубими черевиками або на товстому стійкому ходу.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Світлі тони - я не буду переставати говорити про те, що зима, це не привід відкласти всі світлі відтінки до потепління, вони додають свіжості в образ.

Яскраві кольори і тваринний дизайн - один з найактивніших трендів сезону. Для того, щоб "заспокоїти" яскравий лук, можна добрати жакет в спокійних тонах.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Асиметрія - може проявляти у вигляді нерівного подолу, запаху, незвичайної обробки або одного рукава.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Шкіряні сукні - у холодну пору особливо актуальні вироби зі шкіри, вони зручні при носінні і теплі.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Незвичайні вирізи - яскравий тренд цієї зими, враховуйте особливість своєї фігури, щоб виріз не зіграв з вами злий жарт.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Паєтки і пір'я - до Нового року особливо актуальні.

Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендівІлюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму у гардеробі.

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