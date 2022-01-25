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Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior Couture

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Париж, Вторник 25 января 2022 12:16
Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior Couture Гости показа Dior (фото: instagram.com/dior)
Автор: RBC.UA

Шоу Dior Couture традиционно собрало многих известных личностей. Среди гостей показа – известные модели и актрисы, а также музы культового дома.

Большинство из них традиционно выбирают наряды от Dior, демонстрируя тренды в действии. Предлагаем полюбоваться самыми стильными гостями показа.

В этом году на показе были замечены Наталья Водянова со своим мужем Антуаном Арно, британская супермодель Кара Делевинь, актрисы Розамунд Пайк, Изабель Аджани, модный блогер Кьяра Ферраньи и многие другие. В основном они выбрали одежду в черно-белой цветовой гамме, но без ярких цветных вспышек также не обошлось. Самые стильные образы – перед вами.

Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureКлэр Фой Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureБеатриче БорромеоКара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureИзабель АджаниКара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureНаталья ВодяноваКара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureКьяра Ферраньи Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureКара ДелевиньКара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior CoutureКамиль РоуКара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior Couture

Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)

Также смотрите культовые образы Тьерри Мюглера, которые демонстрируют Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости.

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