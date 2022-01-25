Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior Couture
Шоу Dior Couture традиционно собрало многих известных личностей. Среди гостей показа – известные модели и актрисы, а также музы культового дома.
Большинство из них традиционно выбирают наряды от Dior, демонстрируя тренды в действии. Предлагаем полюбоваться самыми стильными гостями показа.
В этом году на показе были замечены Наталья Водянова со своим мужем Антуаном Арно, британская супермодель Кара Делевинь, актрисы Розамунд Пайк, Изабель Аджани, модный блогер Кьяра Ферраньи и многие другие. В основном они выбрали одежду в черно-белой цветовой гамме, но без ярких цветных вспышек также не обошлось. Самые стильные образы – перед вами.
Клэр Фой Беатриче БорромеоИзабель АджаниНаталья ВодяноваКьяра Ферраньи Кара ДелевиньКамиль Роу
Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)
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