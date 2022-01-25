Кара Делевинь, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы гостей показа Dior Couture

В этом году на показе были замечены Наталья Водянова со своим мужем Антуаном Арно, британская супермодель Кара Делевинь, актрисы Розамунд Пайк, Изабель Аджани, модный блогер Кьяра Ферраньи и многие другие. В основном они выбрали одежду в черно-белой цветовой гамме, но без ярких цветных вспышек также не обошлось. Самые стильные образы – перед вами.

Клэр Фой Беатриче Борромео Изабель Аджани Наталья Водянова Кьяра Ферраньи Кара Делевинь Камиль Роу

Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)