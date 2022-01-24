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Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

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Понедельник 24 января 2022 11:58
Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера Знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Автор: Ольга Турчаникова

Культовый французский дизайнер Тьерри Мюглер, известный любовью к ярким эффектным образам и работой со многими звездами шоу-бизнеса, скончался на 74-м году жизни.

Вспоминаем самые знаменитые образы, созданные дизайнером для звезд и ставшие культовыми.

Тьерри Мюглер построил модную империю на своей страсти к женской красоте и эпатажу. Свою первую коллекцию под названием Café de Paris модельер создал в 1973 году. И сразу дал понять, что работать он будет в направлении подчеркнутой сексуальности, порой агрессивной, но всегда манящей. А также театральности и экспрессии.

Каждый показ он превращал в шоу, и постепенно представления Мюглера вышли за пределы подиума. Признанный мастер увлекся созданием образов для музыкальных клипов, кино и театра. Среди самых узнаваемых его работ – платье Деми Мур их "Непристойного предложения", а также наряды девушек из клипа Джорджа Майкла Too funky, которые пару лет назад примеряли современные музы Мюглера, включая Ирину Шейк.

Дизайнер обожал личностей, которые не боялись отступать от правил. А потому эффектные образы Тьерри делали их королевами красных дорожек. Звезды шоу-бизнеса буквально выстраивались в очередь к маэстро, чаще всего становясь его друзьями на долгие годы. В числе его клиенток и муз значились Джерри Хилл, Леди Гага, Ким Кардашьян, Кэти Перри, Бейонсе и многие другие звезды мира моды и кино. Вспоминаем самые яркие образы легендарного дизайнера, созданные для них.

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераКим Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераНаоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераКим Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Хелена Кристенсен (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераЛинда Евангелиста (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераДита фон Тиз (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераЕва Герциогова (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Джерри Хилл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Cardi B (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераБейонсе (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера Кристи Тарлингтон (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераКим Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераБелла Хадид (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри МюглераКим Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Ирина Шейк (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Также читайте про трек украинского музыканта, который закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже.

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