Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера

Тьерри Мюглер построил модную империю на своей страсти к женской красоте и эпатажу. Свою первую коллекцию под названием Café de Paris модельер создал в 1973 году. И сразу дал понять, что работать он будет в направлении подчеркнутой сексуальности, порой агрессивной, но всегда манящей. А также театральности и экспрессии.

Каждый показ он превращал в шоу, и постепенно представления Мюглера вышли за пределы подиума. Признанный мастер увлекся созданием образов для музыкальных клипов, кино и театра. Среди самых узнаваемых его работ – платье Деми Мур их "Непристойного предложения", а также наряды девушек из клипа Джорджа Майкла Too funky, которые пару лет назад примеряли современные музы Мюглера, включая Ирину Шейк.

Дизайнер обожал личностей, которые не боялись отступать от правил. А потому эффектные образы Тьерри делали их королевами красных дорожек. Звезды шоу-бизнеса буквально выстраивались в очередь к маэстро, чаще всего становясь его друзьями на долгие годы. В числе его клиенток и муз значились Джерри Хилл, Леди Гага, Ким Кардашьян, Кэти Перри, Бейонсе и многие другие звезды мира моды и кино. Вспоминаем самые яркие образы легендарного дизайнера, созданные для них.

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Хелена Кристенсен (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Линда Евангелиста (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Дита фон Тиз (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ева Герциогова (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Джерри Хилл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Cardi B (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Бейонсе (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кристи Тарлингтон (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Белла Хадид (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ирина Шейк (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)