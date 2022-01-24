Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости в культовых образах от Тьерри Мюглера
Культовый французский дизайнер Тьерри Мюглер, известный любовью к ярким эффектным образам и работой со многими звездами шоу-бизнеса, скончался на 74-м году жизни.
Вспоминаем самые знаменитые образы, созданные дизайнером для звезд и ставшие культовыми.
Тьерри Мюглер построил модную империю на своей страсти к женской красоте и эпатажу. Свою первую коллекцию под названием Café de Paris модельер создал в 1973 году. И сразу дал понять, что работать он будет в направлении подчеркнутой сексуальности, порой агрессивной, но всегда манящей. А также театральности и экспрессии.
Каждый показ он превращал в шоу, и постепенно представления Мюглера вышли за пределы подиума. Признанный мастер увлекся созданием образов для музыкальных клипов, кино и театра. Среди самых узнаваемых его работ – платье Деми Мур их "Непристойного предложения", а также наряды девушек из клипа Джорджа Майкла Too funky, которые пару лет назад примеряли современные музы Мюглера, включая Ирину Шейк.
Дизайнер обожал личностей, которые не боялись отступать от правил. А потому эффектные образы Тьерри делали их королевами красных дорожек. Звезды шоу-бизнеса буквально выстраивались в очередь к маэстро, чаще всего становясь его друзьями на долгие годы. В числе его клиенток и муз значились Джерри Хилл, Леди Гага, Ким Кардашьян, Кэти Перри, Бейонсе и многие другие звезды мира моды и кино. Вспоминаем самые яркие образы легендарного дизайнера, созданные для них.
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Хелена Кристенсен (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Линда Евангелиста (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Дита фон Тиз (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Ева Герциогова (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Джерри Хилл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Cardi B (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Бейонсе (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Кристи Тарлингтон (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Белла Хадид (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Ирина Шейк (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
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