Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior Couture

Цього року на показі були помічені Наталія Водянова зі своїм чоловіком Антуаном Арно, британська супермодель Кара Делевінь, актриси Розамунд Пайк, Ізабель Аджані, модний блогер Кьяра Ферраньї і багато інших. В основному вони вибрали одяг в чорно-білій колірній гамі, але без яскравих кольорових спалахів також не обійшлося. Найбільш стильні образи – перед вами.

Клер Фой Беатріче Борромео Ізабель Аджані Наталія Водянова Кьяра Ферраньї Кара Делевінь Каміль Роу

Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)