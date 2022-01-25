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Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior Couture

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Париж, Вівторок 25 січня 2022 12:16
Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior Couture Гості показу Dior (фото: instagram.com/dior)
Автор: RBC.UA

Шоу Dior Couture традиційно зібрало багатьох відомих особистостей. Серед гостей показу - відомі моделі і актриси, а також музи культового будинку.

Більшість з них традиційно вибирають вбрання від Dior, демонструючи тренди в дії. Пропонуємо помилуватися найстильнішими гостями показу.

Цього року на показі були помічені Наталія Водянова зі своїм чоловіком Антуаном Арно, британська супермодель Кара Делевінь, актриси Розамунд Пайк, Ізабель Аджані, модний блогер Кьяра Ферраньї і багато інших. В основному вони вибрали одяг в чорно-білій колірній гамі, але без яскравих кольорових спалахів також не обійшлося. Найбільш стильні образи – перед вами.

Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureКлер Фой Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureБеатріче БорромеоКара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureІзабель АджаніКара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureНаталія ВодяноваКара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureКьяра Ферраньї Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureКара ДелевіньКара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior CoutureКаміль РоуКара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior Couture

Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)

Також дивіться культові образи Тьєррі Мюглера, які демонструють Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості.

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