От казаков до труб: стилист показала топ-7 главных моделей сапог на зиму
Ботфорты бьют рекорд по популярности (фото: instagram.com/rosiehw)
Девушки часто задают стилистам один и тот же вопрос: что делать, если самые модные модели сапог им не подходят.
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram ответила, что этот факт был бы проблемой только в случае, если бы сапоги gia couture были единственной обувью на земле.
В нашем случае - мы просто выбираем другие сапоги. Или даже не сапоги, выбор обуви на сегодня огромный!
Стилист предложила пробежаться по моделям сапог, актуальных на сегодня. Эти модели подходят практически каждой. Аналоги можно найти в любом доступном вам магазине.
Топ-7 самых стильных сапог на зиму
- Жокейские сапоги
- Трубы на устойчивом каблуке
- Трубы на тонком, невысоком и средней высоты каблуке
- Трубы на тракторе (как раз gia couture)
- Сапоги по ноге на тракторе (в стиле Bottega Veneta)
- Сапоги казаки (в стиле Isabel Marant)
- Ботфорты на плоском ходу и на каблуке
- И на платформе, и на устойчивом каблуке сразу
Самые стильные сапоги на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист рассказала о главных обувных трендах на зиму.