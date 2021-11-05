ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 10:09
Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму Ботфорти б'ють рекорд за популярністю (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Тетяна Турчанікова

Дівчата часто задають стилістам одне і те ж питання: що робити, якщо наймодніші моделі чобіт їм не підходять.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram відповіла, що цей факт був би проблемою тільки в разі, якби чоботи gia couture були єдиним взуттям на землі.

У нашому випадку - ми просто вибираємо інші чоботи. Або навіть не чоботи, вибір взуття на сьогодні величезний!

Стиліст запропонувала пробігтися по моделях чобіт, актуальних на сьогодні. Ці моделі підходять практично кожній. Аналоги можна знайти в будь-якому доступному вам магазині.

Топ-7 найстильніших чобіт на зиму

  • Жокейські чоботи

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Труби на стійкому каблуці

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Труби на тонкому, невисокому і середньої висоти підборах

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Труби на тракторі (якраз gia couture)

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Чоботи по нозі на тракторі (в стилі Bottega Veneta)

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Чоботи козаки (в стилі Isabel Marant)

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • Ботфорти на плоскому ходу і на підборах

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

  • І на платформі, і на стійкому каблуці відразу

Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

Найстильніші чоботи на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розповіла про головні взуттєві тренди на зиму.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні
Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні