Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму
Ботфорти б'ють рекорд за популярністю (фото: instagram.com/rosiehw)
Дівчата часто задають стилістам одне і те ж питання: що робити, якщо наймодніші моделі чобіт їм не підходять.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram відповіла, що цей факт був би проблемою тільки в разі, якби чоботи gia couture були єдиним взуттям на землі.
У нашому випадку - ми просто вибираємо інші чоботи. Або навіть не чоботи, вибір взуття на сьогодні величезний!
Стиліст запропонувала пробігтися по моделях чобіт, актуальних на сьогодні. Ці моделі підходять практично кожній. Аналоги можна знайти в будь-якому доступному вам магазині.
Топ-7 найстильніших чобіт на зиму
- Жокейські чоботи
- Труби на стійкому каблуці
- Труби на тонкому, невисокому і середньої висоти підборах
- Труби на тракторі (якраз gia couture)
- Чоботи по нозі на тракторі (в стилі Bottega Veneta)
- Чоботи козаки (в стилі Isabel Marant)
- Ботфорти на плоскому ходу і на підборах
- І на платформі, і на стійкому каблуці відразу
Найстильніші чоботи на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст розповіла про головні взуттєві тренди на зиму.