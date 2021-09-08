На каждый день: Эшли Грэм показала, как носить твидовый пиджак этой осенью

Эшли надела на съемку джинсы с высокой посадкой, худи с "рокерским" принтом, пиджак из твида и такую же шляпку. Такое сочетание осенней классики с подростковыми бунтарскими вещами сделали образ необычным, непринужденным и комфортным. Кажется, модель не смогла определиться и решила сделать микс. Что ж, вышло отлично! Такой вариант подойдет на каждый день, когда нет времени (или желания) подбирать все элементы образа.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Также ранее мы писали, какой образ Эшли подобрала себе для тренировок. Пышнотелая американская модель считает, что беременность спорту не помеха. А потому даже незадолго до родов уделяет время спорту и йоге. Если в расписании Эшли есть минутка, она тут же отправляется на коврик. Берем пример!